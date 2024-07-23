Филипп Киркоров в Сочи попросил спасти его и подал сигнал SOS: «Как Титаник»

Филипп Киркоров сейчас на съемках в Сочи, где объявлено штормовое предупреждение, а по Черному морю проносятся смерчи. Судя по всему, съемочная группа ленты, где участвует поп-король, проигнорировала прогноз погоды, поэтому им пришлось подавать сигнал SOS.

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«На натурной съемке начался проливной дождь, смерч, грозы, селевые потоки. Мы застряли в горах. Мы отсюда выбраться на данный момент не можем. Мы уже послали сигнал SOS как Титаник. Река поднялась до уровня 10 метров. Сейчас нас постепенно затапливает, мы просим о помощи», — рассказал он поклонникам в социальных сетях.

Киркоров не стал уточнять, где именно он находится. Судя по всему, в горном массиве на юге. Непогода вносит коррективы, она будет бушевать два дня, поэтому от съемок на природе, видимо, Киркорову придется отказаться. Известно, что из киношной группы никто не пострадал.

Ранее стало известно, что огромный смерч в Краснодарском крае уже прогнал с пляжей отдыхающих.