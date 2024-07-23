Работающим пенсионерам Приморья рассказали о грядущей индексации

В 2025 году региональное отделение Соцфонда Приморья вновь начнет ежемесячно увеличивать пенсии тех, кто продолжает работать. Схема индексации будет такой же, как у тех, кто завершил трудовую деятельность.

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Сейчас подобные корректировки проводятся ежегодно — с учетом данных за прошедшие 12 месяцев. Об этом напомнили в правительстве Приморского края.

Стоит отметить, что перерасчеты для работающих пенсионеров перестали проводить с 2016 года. Некоторые пожилые люди даже увольнялись, чтобы увеличить полагающиеся выплаты, но со следующего года этого точно не придется делать.

В отделении Социального фонда Приморья обратили внимание, что увеличение будет проведено автоматически. Оно затронет более ста тысяч работающих пенсионеров, пишет vladnews.ru.

Ранее пожилых людей предупредили об обмане с повышением пенсии.