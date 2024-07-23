Шоколадки KitKat могут вновь начать выпускать на фабрике в Перми

Nestle может вновь начать производство шоколада KitKat в Перми.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Известно о том, что производитель Nestle планирует восстановить конвейер с шоколадками уже осенью текущего года. Об этом сообщил инсайдер.

В марте 2022 года стало известно, что швейцарская компания и крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestle прекратит производство и продажу в России товаров под брендами KitKat и Nesquik.

Сейчас батончики KitKat заменили торговой маркой Goodmix, а какао бренда Nesquik — «Хруткой». Последний продукт также импортируют из Турции.

Ранее рассказывалось о том, что в России народная марка шин Bridgestone после ребрендинга будет продавать свою продукцию под названием Gislaved. Производством займется завод, расположенный в Ульяновске. На конвейере планируется выпускать не только покрышки массового сегмента, но и премиального.

По материалам «Царьград».