Шоколадки KitKat могут вновь начать выпускать на фабрике в Перми

Nestle может вновь начать производство шоколада KitKat в Перми.
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Известно о том, что производитель Nestle планирует восстановить конвейер с шоколадками уже осенью текущего года. Об этом сообщил инсайдер.
В марте 2022 года стало известно, что швейцарская компания и крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestle прекратит производство и продажу в России товаров под брендами KitKat и Nesquik.
Сейчас батончики KitKat заменили торговой маркой Goodmix, а какао бренда Nesquik — «Хруткой». Последний продукт также импортируют из Турции.
Ранее рассказывалось о том, что в России народная марка шин Bridgestone после ребрендинга будет продавать свою продукцию под названием Gislaved. Производством займется завод, расположенный в Ульяновске. На конвейере планируется выпускать не только покрышки массового сегмента, но и премиального.
По материалам «Царьград».
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