В Подмосковье родители не сразу распознали укус гадюки на умирающем ребенке

Четырехлетний ребенок чуть не погиб от укуса гадюки в Подмосковье. Родители не сразу осознали, что это опасная рана — не поняли, что след оставили зубы ядовитой змеи.

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У мальчика сильно распухла нога, когда семья отдыхала на даче. Родители предположили, что сын укололся, но две ранки на теле не оставили врачам сомнений — это укус гадюки. Малышу ввели сыворотку от яда, он идет на поправку.

Ранее рассказывалось, как в Подмосковье медвежонок начал заходить к дачникам, хозяйничать на участках и пугать людей. Об инциденте сообщили огородники из садовых товариществ под Дмитровым. Они несколько раз наблюдали за бродящим по СНТ косолапым.

По материалам Telegram-канала Mash.