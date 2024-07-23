Жителей Ростова предупредили о приближении мощной магнитной бури

Жителей Ростова-на-Дону предупредили о приближающейся магнитной буре. Соответствующее уведомление сделали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

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Специалисты сообщили, что колебания достигнут уровня G2. Пик в Ростове-на-Дону придется на 24 июля — шесть утра. Метеопаты особенно остро будут чувствовать изменения геомагнитного поля до 15 часов завтрашнего дня. В это время ожидаются сильные колебания. Стоит учитывать, что максимум по шкале составляет девять баллов.

В этот период метеозависимые люди могут испытывать проблемы со здоровьем. Это касается давления, головных болей, мигрени и бессонницы.

В период магнитных бурь все эти недуги обостряются, пишет rostovgazeta.ru.

Ранее стало известно о том, что из-за жары дачи жителей Ростова атаковал паутинный клещ.