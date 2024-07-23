Новосибирские полицейские предупредили о новом мошенничестве тех, кто ходит в поликлинику

Поликлиника. Фото Global Look Press

Правоохранители рассказали, как жертвы сами помогают оформлять на себя кредиты.

В Новосибирске правоохранители предупредили о новой схеме мошенников, которые выдают себя за сотрудников поликлиник, страховых компаний, а также несуществующей в действительности «Единой медицинской службы».

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Преступники завоевывают доверие, называя точные диагнозы и имена наблюдающих врачей. В этом случае у мошенников может быть своя база данных, которой они пользуются.

Главная цель — назначить встречу, в этом случае жертва должна будет назвать код из смс-сообщения, однако он будет использован не для реальной записи, а для получения доступа к порталу «Госуслуги».

В дальнейшем имеющиеся на ресурсе данные могут быть использованы, например, для оформления кредита или для вымогательства денег у родственников. Правоохранители предупреждают о том, что нельзя сообщать любые коды, приходящие на телефоны, посторонним людям, пишет nsk.aif.ru.

Ранее рассказывалось о мошеннической схеме со счетчиками.

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