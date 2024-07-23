В Забайкальском крае гастрономическим туристам начали предлагать деликатесный олений мох

В Забайкалье туристам, которые интересуются местной кухней, предложили настоящий деликатес — олений мох, который уже сейчас пользуется большой популярностью. Он также известен как ягель.

Местные повара отмечают, что такая экзотика Забайкальского края привлекает внимание путешественников, которые с удовольствием пробуют блюда с этой диковинкой.

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По словам кулинаров, это самый чистый продукт. Из него можно делать чипсы, которые могут стать прекрасным гастрономическим сувениром.

Стоит отметить, что это не дешевое удовольствие. Сто граммов продукта стоит до 2000 рублей, пишет spbdnevnik.ru.

Ранее жителям Забайкальского края рассказали, что обязательно нужно сделать, чтобы не упустить все летние возможности.