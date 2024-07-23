На Сочи идет огромный смерч, который прогнал с пляжей курортников

Огромный смерч приближается к Сочи — сейчас там объявлено штормовое предупреждение.

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Отдыхающим в городе-курорте выпала возможность своими глазами увидеть образовавшийся посреди ливня смерч. Природное явление появилось на море и уже привлекло внимание очевидцев. Более того, из-за него поднялся и уровень воды — всего лишь за несколько минут.

На данный момент в Сочи объявлено штормовое предупреждение. Оно сопровождается сильными ливнями, есть затопленные улицы. Туристов просят оставаться в безопасности и стараться не выходить на улицу без крайней необходимости.

Ранее стало известно о том, что в горах Сочи открылся новый аттракцион. Он будет интересен тем, кто любит острые ощущения.

По материалам Telegram-канала Readovka.