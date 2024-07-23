В Сочи туристам предлагают новое экстремальное развлечение на высоте

В Сочи туристам предлагают новый экстремальный аттракцион. Он появился в горах — на одном из склонов хребта Аибга. «Роза Хутор» заманивает прогулкой по скалистой местности, снарядившись в специальную альпинистскую экипировку. Длина маршрута не такая уж и большая — 300 метров, а перепад высот составляет 100 метров.

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Маршрут стартует от канатной дороги «Кавказский экспресс». Организаторы развлечения отмечают, что на тропе можно получить не только острые ощущения, но и насладиться видом на Кавказский хребет и увидеть другие красоты природы.

Прогуляться по тропе может любой человек — специальная подготовка не требуется, пишет kubnews.ru.

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