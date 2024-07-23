В Красноярске мужчина отсудил 407 тысяч рублей за долгую доставку из онлайн-магазина

Житель Красноярска смог получить компенсацию за слишком долгое ожидание интернет-заказа.

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В условиях покупки говорилось о том, что посылка будет идти максимум два месяца, однако доставка растянулась на два года. Об этом рассказали в местном управлении Роспотребнадзора.

Мужчина поделился, что в конце 2021 года заказал лодочный мотор, за который отдал 265 тысяч рублей, сразу оплатив приобретение.

Он начал ждать, но через два месяца его заказ так и не прибыл. Красноярец попросил продавца вернуть деньги за мотор, однако получил отказ.

«Выбивать» собственные средства пришлось через суд. Мужчина добился не только отданной суммы, но еще и забрал компенсацию — всего 407 тысяч рублей, пишет krsk.aif.ru.

Ранее у жительницы Красноярска попросили больше денег за блюдо, чем написано в прейскуранте ресторана.