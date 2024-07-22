Синоптики назвали даты, когда жители Приморья ощутят силу нового тайфуна

Приморский край может накрыть тайфун. Об этом синоптики предупредили местных жителей и туристов, которые решили отдохнуть на местных курортах.

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Дело в том, что в Филиппинском море образовался тропический шторм. А сегодня он начал движение на север, во вторник продолжит набирать свою силу. Сначала обрушится на остров Тайвань, а потом двинется к восточному побережью Китая.

Тайфун будет определять погоду в Приморском крае с 28 по 30 июля. В эти дни синоптики прогнозируют ливни, пишет vladnews.ru.

Ранее приморцев удивила огромная медуза. Арктическую цианею волосатую заметил местный водолаз. В этом году на поверхности моря эти обитатели появились слишком рано.