Жителей Хабаровска предупредили о мошенниках, оформляющих кредиты через старые сим-карты

Жителям Хабаровска рассказали об опасности старых сим-карт, которые не были закрыты, когда в них не стало необходимости. Выяснилось, что мошенники скупают такие карточки, чтобы получить доступ к онлайн-сервисам, другим приложениям, а также к «Госуслугам». И полученные данные могут быть использованы для оформления кредитов.

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Как поясняют правоохранители, такого рода мошенничества можно очень просто избежать. Однако многие не делают важный шаг.

Дело в том, что, когда номер стал не нужен, его обязательно нужно отвязать от всех аккаунтов. В этом случае снизится риск доступа мошенников к личным данным, пишет hab.kp.ru.

Ранее рассказывалось, что аферисты начали по-новому обманывать владельцев квартир.