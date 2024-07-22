Сибирячка отсудила у УК 45 тысяч рублей за чуть теплые батареи зимой

Жительница Новосибирска смогла получить реальные деньги за холод в своей квартире. Женщине удалось отсудить у управляющей компании 45 тысяч рублей, которые ей назначил суд. Она терпела игнорирование УК своих обязанностей по обеспечению тепла.

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Известно о том, что жительница Новосибирска страдала от холода около двух недель, а потом обвинила в этом теплосетевую компанию. Она смогла доказать, что ей пришлось жить при температуре +9-12 градусов, когда за окном столбик термометра опускался до -25 градусов.

Суд, рассмотрев дело, назначил компенсацию в 30 тысяч рублей, а также обязал компанию выплатить 15 тысяч рублей штрафа, пишет vn.ru.

Ранее рассказывалось, что женщина начала возмущаться из-за большого чека в кафе и доказала свою правоту.