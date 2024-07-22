Черное море в Сочи на два дня «закрывают» для курортников

Людям, которые в эти дни отдыхают в Краснодарском крае, временно придется отказаться от купания в Черном море. Дело в том, что сейчас на курортах Сочи приятная погода, но завтра синоптики обещают сильный дождь и грозу. Осадки начнутся ближе к предстоящей ночи.

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В администрации курорта предупредили о том, что непогода будет на Кубани два дня — 23 и 24 июля.

Туристам рекомендовали не отдыхать у воды, а тем, кто приехал на автомобилях, не оставлять их под шаткими конструкциями. Уже сейчас все городские службы работают в усиленном режиме, пишет kuban.aif.ru.

Ранее стало известно о том, что сейчас отпускники без проблем могут взять билеты на поезд до Крыма, чего нельзя сказать о Сочи.