«В водолазке!»: красноярцы ждут извинений от Глюк'оZы после ее жуткой выходки на концерте

Певица Глюк'оZа устроила такую «феерию» на сцене в Красноярске, что жители города еще долго будут помнить. Многие сказали, что и вовсе не хотят, чтобы звезда еще когда-либо приезжала с концертом.

Дело в том, что на празднике в честь Дня металлурга многим показалось, что артистка была в измененном состоянии. Она не попадала в ноты, ходила кругами и странно общалась с пришедшими на концерт.

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«Ждем извинений в водолазке!» — подтрунивала интернет-пользователь lida.rubchenko над молчащей в социальных сетях звездой. «Как показывает опыт с бровями Джигана, дело плохо», — констатировал другой комментатор sannik_kirillov, смотря на фото певицы с высветленными волосами. «Не смейте больше приезжать в Красноярск!» — написала местная жительница svetlana_shymka.

Ранее стало известно о том, что в райдере Глюк'оZы баз коньяк.