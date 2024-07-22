Туристка рассказала о дешевых билетах в Крым и беспроблемной аренде бюджетного жилья

Жительница Ростова-на-Дону рассказала, как в этом году решила отправиться в Ялту и отдохнула в Крыму.

К ее удивлению, она смогла приобрести билеты на поезд всего за пять дней до отъезда, хотя думала, что это будет сложно сделать. Один билет обошелся почти в три тысячи рублей. Из Симферополя до Ялты она вместе с дочкой добиралась на автобусе за 450 рублей с человека.

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Приятно порадовало то, что снять жилье оказалось достаточно просто. Небольшая двухкомнатная квартира стоила от пяти тысяч рублей, но можно было найти и более доступные варианты.

Ростовчанка отметила, что в Ялте фрукты и овощи стоят дешевле, чем в ее родном городе.

Женщине понравился отдых, Черное море было спокойным, набережная оказалась благоустроенной, порадовали и местные пейзажи, пишет prufy.ru.

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