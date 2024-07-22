В Нижнем Новгороде люди после купания в прудах выходят из воды с личинками и покрываются волдырями

Жители ряда регионов обнаружили, что в местных водоемах можно заразиться личинками. Они проникают под кожу во время плавания. Тело покрывается ужасными волдырями и пятнами, подскакивает температура. Инфицирование может угрожать анафилактическим шоком.

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Личинки церкарий в настоящее время регистрируют в Нижнем Новгороде. Там местные жители плавали на Светлоярском озере и в озере парка имени 777-летия города, после чего сталкивались с появлением волдырей. Похожее положение в Ханты-Мансийском автономном округе, где заболевшие плавали в водоеме в поселке Каменном Октябрьского района.

Как говорят специалисты, проникшие в кровь церкарии могут пролететь в легкие, а это уже угрожает легочным синдромом. Это опасно — вплоть до тяжелой анафилактической реакции.

Врачи предостерегают, что не столкнуться с «зудом купальщиков» легко — не плавать в неподобающих местах, пишет Telegram-канала Shot Проверка.

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