В Махачкале две девушки сгорели во время квеста, принадлежащего КВНщику Ибрагимову

Число жертв квеста в Махачкале возросло до двух. Медики сообщили, что умерла вторая девушка.

Участников развлечения «Дом ужасов» работники сковывали в креслах и помещали в клетки. Целью было выбраться. Когда в здании вспыхнул огонь, компания не смогла преодолеть испытание. Они кричали и умоляли прохожих помочь им выбраться.

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19-летняя студентка Асият, которая пришла в «Дом ужасов» вместе с супругом, умерла в больнице от страшных ожогов. Ее муж, 20-летний Саид находится в реанимации, у него обожжено 50% тела. Вторая девушка, 25-летняя Мадина, также попала в больницу в крайне тяжелом состоянии, у нее было обожжено 97% кожного покрова. Сегодня она умерла.

Совладелец квеста, местный КВНщик Гусейн Ибрагимов задержан, его допрашивают. В «Доме ужасов» был всего один сюжет. И каждый раз посетителей заключали в кандалы, предлагая им пройти испытание.

Во время испытания один из актеров воспламенил специальную рукавицу и бросил в сторону, где находилась техника с горючей смесью. Это стало причиной пожара.

Ранее рассказывалось о кошке, которая стала пожарником. Ей даже выдали специальный костюм и присвоили звание.

По материалам Telegram-канала SHOT