В Москве на этой неделе будет и жарко, и холодно

Москвичам рассказали, какой будет погода на новой неделе. Прогноз дал синоптик «Фобоса» Михаил Леус. Метеоролог отметил, что в семидневку в столицу вновь вернется жара, но в понедельник будет прохладно.

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22 июля погода будет облачной, в некоторых районах пройдут дожди, но они будут кратковременными, возможны грозы. Столбик термометра не поднимется выше плюс 23 градусов. Как отметил Леус, это ниже годовой нормы.

Со вторника температура начнет повышаться, будет уже до 26 градусов, в среду воздух прогреется и вовсе до плюс 28 градусов, но потом будет небольшое похолодание, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что из-за жары в Москве появились богомолы, которые раньше были в столице очень редко.