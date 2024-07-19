В Уфе пройдет фестиваль кино и моды под открытым небом

В Уфе в предстоящую субботу, 20 июля, пройдет фестиваль уличного кино и моды. В городской администрации рассказали, что этот проект проедет по тысяче городов до конца сентября.

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Уфимцам предложат посмотреть короткометражное кино, а показы состоятся под открытым небом. Свои работы покажут молодые режиссеры.

Площадкой станет амфитеатр за конгресс-холлом «Торатау», начало намечено на 17 часов. Зрители будут голосовать за лучшую работу, а победитель получит миллион рублей.

В субботу пройдет и фестиваль моды — на площадке «Арт-квадрата». Дизайнеры начнут показывать свои коллекции с 14 часов, пишет ufa.aif.ru.

Ранее стало известно, что уфимцы стали главными любителями караоке в стране.