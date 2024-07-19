В Ейске отдыхающие застряли на колесе обозрения из-за отключения света в городе

Колесо обозрения. Фото Global Look Press

Потом линия и вовсе заискрилась.

В Ейске парк аттракционов оказался не готов к отключению электричества. Если большинство техники находится на земле — из нее легко выбраться, то с колесом обозрения так не получилось. Люди просто застряли в кабинках. А еще линии электропередач в городе устроили неожиданный «фейерверк».

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Приключения не закончились с наступлением рассвета. Линии электропередач в Ейске начали искриться.

В ресурсоснабжающей организации объяснили, что из-за пиковых нагрузок на линии электропередач произошел обрыв линейного провода на улицах Мичурина и Киевской. И свет снова выключили, чтобы устранить обрыв, пишет Telegram-канал Baza.

Ранее стало известно о том, что в этом году в Адлере парк развлечений впервые начал работать по ночам.

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