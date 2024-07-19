В Москве завершился период аномальной жары

На этой неделе аномальная жара покинула Москву. Специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, как долго продлится относительно комфортная погода.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Синоптик подчеркнула, что ночью ожидаются дожди, в некоторых районах они будут интенсивными, но локальными. Температура воздуха сегодня, 19 июля, не превысит отметку в плюс 25 градусов.
В ближайшие выходные ожидается типичная июльская погода — солнечная, с переменной облачностью, иногда могут покапать дожди. По словам синоптика, жара ушла из Московской области, такая погода сохранится и на следующей неделе, сообщает «КП».
Ранее стало известно о том, что в Московскую область начали прилетать необычные осы, которые раньше обитали только на юге России.
Читайте также: