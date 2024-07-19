В Уфе блогерша поспорила на месячную зарплату уборщицы и час мыла остановку

В Уфе блогерша Вилена Колеганова на спор пошла мыть остановку общественного транспорта. На кону стояли десять тысяч рублей, которые некоторые уборщицы получают за целый месяц.

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Она отправилась в Гостиный двор, взяла с собой ведро с тряпкой и шваброй, надела платок и фартук. Местные бабушки начали подходить к ней и жаловаться на свою жизнь, надеясь на сопереживание.

Если бы Вилена Колеганова отказалась от спора с блогершей Миляушей Шайхлисламовой, то должна была бы отдать десять тысяч рублей подписчикам. Однако этот спор девушка выиграла, а потом решила подарить пяти поклонникам по тысяче рублей, пишет mybashkortostan.ru.

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