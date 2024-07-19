В Приморье водолаз показал гигантскую золотую медузу

В Приморском крае засняли необычную медузу гигантских размеров, а еще с окраской золотистого цвета. Об этом рассказали в Национальном центре морской биологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

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Специалисты объяснили, что это арктическая цианея волосатая, занимающая первое место в категории самых-самых по абсолютной длине тела. Ее запечатлел местный водолаз в заливе Петра Великого. Известно, что эта медуза питается планктонными животными: личинками моллюсков и мальками рыб.