В Приморье водолаз показал гигантскую золотую медузу

Медуза. Фото Global Look Press

Обычно эти морские обитатели появляются не раньше августа.

В Приморском крае засняли необычную медузу гигантских размеров, а еще с окраской золотистого цвета. Об этом рассказали в Национальном центре морской биологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

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Специалисты объяснили, что это арктическая цианея волосатая, занимающая первое место в категории самых-самых по абсолютной длине тела. Ее запечатлел местный водолаз в заливе Петра Великого. Известно, что эта медуза питается планктонными животными: личинками моллюсков и мальками рыб.

Арктическая цианея. Фото: Telegram-канал Национального научного центра морской биологии им. А.В.Жирмунского ДВО РАН

В этом году эти медузы появились на поверхности воды слишком рано. Обычно они выплывают в конце лета и осенью. К этому времени особи достигают больших размеров.

Ранее рассказывалось о том, что в Приморье начался короткий сезон цветения лотосов. Туристам назвали места, где можно посмотреть на красивое зрелище.

По материалам официального Telegram-канала Национального научного центра морской биологии им. А.В.Жирмунского ДВО РАН.

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