Жителей Алтайского края предупредили о мощной магнитной буре в пять баллов

Жителей Алтайского края предупредили о мощной магнитной буре, которая началась сегодня, 19 июля. В дальнейшем магнитные возмущения будут только усиливаться. В предстоящее воскресенье сила колебаний достигнет пяти баллов. Эксперты не исключают, что последствия вспышки на Солнце будут в значительной степени ощущаться на Земле уже 20 числа.

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Как объясняют специалисты, женщины особенно тяжело переносят изменения геомагнитного поля. В этот период им придется особенно непросто. У них может повыситься тревожность, возможны панические атаки. Это связано с биологическими и гормональными особенностями женского организма, сообщает altapress.ru.

Ранее алтайцам рассказали о самых грибных местах.