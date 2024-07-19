В Сочи автомобилисты не могут найти заправки, где есть бензин

Курортники, которые в этом году решили поехать к Черному морю на личном автомобиле, столкнулись с проблемой. На ряде заправок Сочи возникла нехватка горючего. С дефицитом сталкиваются и приезжие, и местные жители.

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Эксперты поясняют это именно увеличением туристического потока, который в этом году вырос на треть.

К примеру, автомобилисты столкнулись с нехваткой топлива в Лазаревском. Это касается и АИ-95, и АИ-92. Местным автолюбителям приходится ездить в Якорную Щель.

Сотрудники на заправках же поясняют, что все топливо «выпивают» те, кто едет в Адлер.

Ранее курортников, которые сейчас находятся в Краснодарском крае, предупредили об ухудшении погоды.

По материалам Shot Проверка.