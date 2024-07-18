Отдыхавшая в Лазаревском туристка пожаловалась, что за отпуск только два раза зашла в Черное море

Отпуск в Лазаревском Краснодарского края оставил у россиянки негативные воспоминания. Она назвала свое путешествие с семьей проверкой на прочность.

Больше всего ее раздражало Черное море, в которое она зашла всего пару раз за весь отпуск. Причина в том, что его постоянно штормило, были сильные волны. Примечательно, что на курорте отсутствуют волнорезы. Шторм даже в один балл может быть опасен.

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Путешественница хотела научить детей плавать, но так и не смогла. Один из самых безопасных вариантов в случае с ребенком — надувной бассейн на берегу.

Женщина призналась, что за все время она была в море пару раз, потому что в воде ее постоянно выбивало волнами, было неприятно. Кроме того, спасатели чуть ли не каждый день объявляли о том, что в море заходить опасно. Туристка призналась, что больше не вернется на этот курорт, передает sochi24.tv.

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