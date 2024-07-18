На Дне металлурга в Волгограде выступит Маргарита Суханкина

В этом году в День металлурга знаменитые артисты порадуют жителей Волгограда своим приездом в город. В сквере у завода «Красный Октябрь» 19 июля ведущим концерта станет золотой голос группы «Мираж» Маргарита Суханкина. На Спартановке 20 июля даст концерт певица Ханна.

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Как сообщили на заводе «Красный Октябрь», празднование Дня металлурга в Волгограде стартует 19 июля в сквере перед административным корпусом, начало в 16 часов. В программе мероприятий — всевозможные активности, организаторы обустроят интерактивные площадки, запланирован диджейский сет. До 22 часов в парке будут функционировать батуты для детей, аниматоры, фотозоны. Гостям предложат попкорн и леденцы.

С 18 часов начнется церемония чествования выдающихся металлургов и концерт. В 20 часов на сцену выйдет кавер-группа «Третий Рим». Ближе к 21 часу намечен концерт Маргариты Суханкиной, известной многим по саундтрекам из сериала «Слово пацана», пишет volgograd.kp.ru.

Ранее стало известно о том, что для приезжающих в Волгоград путешественников хотят установить туристический сбор.