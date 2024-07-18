Хозяев квартир в Татарстане начали обманывать на деньги новым способом

Житель Нижнекамска, который находится в Татарстане, обратился в полицию после столкновения с мошенниками. Однажды ему позвонили и, представившись сотрудниками управляющей компании, напомнили о необходимости опломбировки счетчиков.

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Чтобы подтвердить свою очередь, мужчине пришлось сообщить коды из СМС. Таким образом, злоумышленники получили доступ к его аккаунту на портале «Госуслуги» и списали со счета 264 тысячи рублей.

Мошенники действовали профессионально и убедили мужчину в необходимости поверки счетчиков. Полиция призывает собственников жилья быть бдительными и не следовать инструкциям посторонних людей, которые с большой вероятностью могут оказаться мошенниками, пишет kazan.aif.ru.

Ранее стало известно о том, как аферисты обманывают доверчивых людей, у которых есть кредиты. Они сообщают потенциальным жертвам, что у них была переплата, которую можно вернуть.