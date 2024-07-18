В Москве на мужчину с неба свалилась рыба весом 20 кг

В Москве на рыбака буквально с неба свалился крупный улов. Мужчина даже не мог представить, что с ним произойдет нечто подобное.

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Вертолет, занимавшийся тушением пожара на улице Пресненский Вал в центре Москвы, сбросил вместе с водой огромную рыбу.

Москвич не растерялся и решил оставить улов себе, а затем сфотографировался с ним. Судя по размерам рыбы, ее вес составляет не меньше 20 килограммов.

Ранее стало известно о том, что рыбаку удалось выловить сома на 76 килограммов. Он оказался длиной с мужчину. В Сети все же усомнились в том, что такую рыбу можно поймать на удилище. Многие указали на то, что сома подстрелили на подводной охоте.

По материалам Telegram-канала «СМИ Россия не Москва».