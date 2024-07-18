Уставшие от жары на Юге России необычные насекомые прилетели в Подмосковье и пугают людей

В Москве и Подмосковье из-за смены климата в более жаркую сторону начали появляться необычные виды насекомых.

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Энтомолог Роман Хряпин отметил, что именно из-за повышающегося градуса в столичный регион прилетели южные виды ос — пелопеи и сколии-гиганты.

Первые охотятся на пауков и предпочитают жить в южных субъектах. В домах они строят гнезда из глины. Эксперт подчеркнул, что эта живность не представляет опасности для человека, хоть некоторые люди и могут побаиваться необычных существ.

Гигантские сколии недавно появились в Московской области. Из-за изменения климата в регион уже перебрались богомолы и испанские слизни.

Ранее стало известно о том, что в Москве похолодает до +21 градуса в дневные часы, ночью будет и вовсе до +13.

По материалам АГН «Москва».