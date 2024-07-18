В Хабаровском крае на многих озерах зацвел лотос

Во второй половине лета в окрестностях Хабаровска начинает расцветать дальневосточный лотос. Это редкое растение уже появилось на озерах у деревень Ровное, Гаровка-1 и Галкино. Полюбоваться цветением можно и на местном озере Рица.

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Дальневосточный лотос находится на грани исчезновения и включен в Красную книгу, поэтому при съемке запрещено входить в воду и срывать цветы. Они мгновенно погибают.

Самое известное место, где растет лотос — это озеро у деревни Галкино Хабаровского района. Это искусственный водоем для тушения пожаров, где в конце 90-х годов посадили лотос, привезенный из Хасанского района Приморского края. Растения в этом озере распускаются раньше, чем в водоемах. Такая особенность связана с тем, что в этом месте хорошо прогревается вода.

Лотос — исключительный цветок. Растущий в илистом грунте, он способен самоочищаться, его лепестки отталкивают воду и грязь с поверхности листьев. В Хабаровском крае есть около двух десятков озер, где можно увидеть цветение растения, пишет todaykhv.ru.

Ранее стало известно о том, что сезон лотосов начался в Приморском крае.