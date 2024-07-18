Жара пойдет на спад: в Москве похолодает до +21 градуса днем

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заверил, что в конце текущей недели, а именно, 21 июля, в Москву придет традиционная для этой климатической зоны июльская погода. В дневное время температура воздуха составит 21-26 градусов, а ночью начнет опускаться до +13.

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Метеоролог подчеркнул, что 19 и 20 июля столбик термометра в столице будет на 2-3 градуса выше привычной годовой нормы. Однако уже в воскресенье и первые дни новой недели ожидается типичная для июля температура.

Синоптик отметил, что до этого момента погода в столице была похожа на ростовскую, краснодарскую, волгоградскую и астраханскую.

Ранее рассказывалось, что из-за жары в Москве появились богомолы. Эти насекомые не так часто добираются до столицы, но в этом году слишком знойно.

По материалам РИА «Новости»