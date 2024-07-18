Москвич ездит в отпуск один из-за того, что супруга не может накопить для себя денег

Москвичка рассказала, что в браке ей приходится самой копить на отпуск. В отношениях достаточно оригинальная концепция: собрал деньги — летишь, нет — остался дома.

«В нашей семье принято, что если ты заработал на отпуск, то едешь в отпуск», — делится женщина.

Девушка отметила, что за последнее время ее муж слетал на Кипр, Мальдивские острова, провел отпуск в Турции, летал в Объединенных Арабских Эмиратах на вертолете.

Сейчас супруг в Сочи, сокрушается жена, отмечая, что сама только копит на свою поездку.

«Муж считает, что это правильно. Каждый взрослый человек в силах сам себя обеспечивать», — добавила москвичка.

Ранее рассказывалось об экономной семье, которая обрадовалась, когда удалось «бюджетно» отдохнуть на 400 тысяч рублей на Балтийском море.

По материалам Telegram-канала «СМИ Россия не Москва»