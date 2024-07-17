В Сочи можно будет бесплатно сходить на кинофестиваль на «Розе Хутор»

В горах Сочи намечен бесплатный фестиваль научного кино, посещение которого будет доступно для всех желающих. Мероприятие пройдет на площадке «ФАНК Уикенд» на курорте «Роза Хутор» с 25 по 28 июля. Проход на фестиваль будет свободным, но придется заранее зарегистрироваться.

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Мероприятие состоится на площадке лектория Горного клуба «Спорт-Марафон». Зрителям будут представлены 11 работ молодых российских режиссеров, посвященных новейшим достижениям российской науки, искусственному интеллекту, нейросетям, изучению человеческого мозга, новациям архитектуры, биоразнообразию и сбалансированному питанию, пишет kubnews.ru.

Ранее стало известно, что эта неделя в Сочи выдастся жаркой. Воздух будет прогреваться почти до +40 градусов. Местные синоптики предупреждают, что при такой погоде следует проявлять особую осторожность, не находиться на солнце слишком долго.