Едущих на Кубань туристов предупредили о почти суточных отключениях света и жаре без кондиционеров

Отдыхающие на Кубани туристы могут столкнуться с некоторыми неудобствами, связанными с увеличением нагрузки на электрические сети. Это произошло из-за большого количества туристов, приехавших на юг. Власти приняли решение ввести временные графики ограничения потребления электроэнергии на 1,5 ГВт. Сегодня, 17 июля, ограничения будут до 17 часов.

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В Краснодаре отключения света коснутся Рождественской набережной, улиц Тургенева, Уральской, 40 лет Победы, Восточно-Кругликовской, Красной и Чапаева, а также Платанового бульвара. Более подробную информацию о графиках отключений можно найти на сайте «Краснодарэлектросеть», передает kuban.bfm.ru.

Ситуация с ограничением подачи электроэнергии также наблюдается в Ростовской области.

Ранее стали известны предварительные причины пожара в Парке Галицкого в Краснодаре.