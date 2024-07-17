В Ростовской области могут объявить «охоту» на магов и колдунов

В Ростовской области рассматривается возможность введения законодательного запрета на деятельность магов и колдунов. Депутат Государственной Думы Екатерина Стенякина выразила свою поддержку позиции Русской православной церкви, которая выступает против оккультизма, эзотерики и других магических ритуалов.

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Как отмечает депутат, колдовство становится особенно популярным среди населения в трудные времена. Если в 1990-х годах наибольшей популярностью пользовались экстрасенсы, то сегодня их место заняли тарологи.

Екатерина Стенякина подчеркивает, что современные предсказатели зарабатывают на горе отчаявшихся людей, поэтому им нужно помешать. Зачастую такие «специалисты» не помогают, а вредят.

Ранее рассказывалось о том, что обманщик-маг с головами птиц убедил женщину в порче, а потом долго снимал ее за четыре миллиона рублей. Не исключено, что ему удалось бы выманить и сумму покрупнее, но о его промыслах узнали в полиции.