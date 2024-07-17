В Пскове запретили конные прогулки в парках

Жители Пскова больше не смогут покататься на лошадях и пони в парках. Такой закон приняли в городском парламенте.

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Власти запрещают нахождение подобных животных в парках, скверах, на пешеходных дорожках, площадях, на территориях памятников архитектуры и искусства, мемориальных комплексах.

Сейчас покататься на лошадях можно только на улице Западной и сквере между улицей Труда и Сиреневым бульваром. Не исключено, что количество площадок со временем будет увеличено.

Ранее рассказывалось, как в Московской области маленький медведь сначала заходил в гости к дачникам, а потом начал хозяйничать. Огородники начали его побаиваться, поэтому обратили внимание властей на гостя.