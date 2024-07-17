В Таганроге женщина рассказала, как выбивала через прокуратуру положенную по закону пенсию

В Таганроге произошла история, связанная с перерасчетом пенсии местной жительницы. Пожилой женщине пришлось буквально выбивать положенное ей по закону.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Сначала она хотела решить сложившуюся ситуацию миром, обратившись в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ с просьбой пересмотреть размер ее пенсии по старости.

Однако там она получила отказ. Тогда она решила обратиться в прокуратуру. Прокуроры провели тщательную проверку и внесли представление руководителю отделения.

Почти сразу пенсию женщины пересчитали, она получила дополнительные выплаты на сумму более 120 тысяч рублей, пишет rostov.kp.ru.

Ранее водитель автобуса рассказал, что и ему пришлось буквально выбивать свою досрочную пенсию, которая положена ему по закону.