В Красноярском крае мужчина отсудил 430 тысяч рублей из-за дующих в квартире окон

В Норильске Красноярского края произошел интересный случай, когда местный житель столкнулся с проблемой некачественного монтажа балконного блока. Он заключил договор с индивидуальным предпринимателем на изготовление и установку конструкции стоимостью 184 тысячи рублей.

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Однако после выполнения работ владелец квартиры обнаружил дефекты: балконная дверь продувалась, были видны щели в оконной раме. Предприниматель не реагировал на претензии клиента.

Тогда мужчина решил провести строительно-техническую экспертизу, которая подтвердила наличие дефектов.

Роспотребнадзор оказал помощь в составлении обращения в суд. В результате судебного разбирательства предприниматель оказался должен клиенту 330 тысяч рублей. Бизнесмена также обязали провести демонтаж и компенсировать убытки. Общая сумма выигранного иска дошла до 430 тысяч рублей, пишет krsk.aif.ru.

Ранее рассказывалось о том, что в Красноярске мать устроила разборки после незаконного запрета войти в магазин с детской коляской. На данный момент законы не предполагают возможность установления таких ограничений.