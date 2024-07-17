На Алтае материнский капитал начнут выдавать без заявлений

В Алтайском крае региональный материнский капитал станет доступнее благодаря новому постановлению губернатора Виктора Томенко. Теперь жители региона смогут получать эту выплату без необходимости подавать заявление.

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Это значительное изменение, которое сделает процесс получения денег более простым и быстрым. Ранее, чтобы получить региональный материнский капитал, нужно было обращаться в МФЦ или органы социальной защиты, что занимало около 50 дней.

Но теперь после рождения третьего ребенка информация о нем и его родителях будет автоматически передаваться в управления социальной защиты населения по месту жительства граждан.

Там специалисты смогут проанализировать эти данные, сравнить их с информацией из других источников и принять решение о выдаче сертификата без дополнительных заявлений от семьи. Важно отметить, что сам сертификат будет предоставляться в электронном виде, что также упрощает процесс его использования, пишет bankfax.ru.

Ранее стало известно о том, что судебные приставы списали деньги со счета жительницы Барнаула из-за тезки с другого конца страны.