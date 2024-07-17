В красноярском Роспотребнадзоре рассказали, почему дачникам обязательно нужно выращивать на участке укроп

В красноярском Роспотребнадзоре дачникам рассказали, почему на участке обязательно нужно выращивать свой укроп и добавлять его в блюда.

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Дело в том, что пахучее травянистое растение содержит множество полезных микроэлементов. Это С, РР, Р, Е, В1, В2, В6, а также нутриенты — медь, железо, цинк, кальций. Есть в укропе и биологически активные вещества.

Укроп хорошо воздействует на сердечно-сосудистую систему, способствует выведению желчи, обладает мочегонным эффектом, поддерживает иммунитет.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что с укропом все же стоит быть поосторожнее тем, кто страдает от гипотонии и индивидуальной непереносимости пряности.

Ранее эксперты Роспотребнадзора рассказали, как выбирать самую сладкую, вкусную и сочную черешню.