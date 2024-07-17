Алтайцев зовут на встречу и фотосессию с русским Леонардо Ди Каприо

Жители Барнаула получат возможность познакомиться с российским Леонардо Ди Каприо. В мае в Алтайском крае начались съемки отечественного фильма «Лео, у нас сибирские обстоятельства», в котором принял участие актер, очень похожий голливудскую звезду.

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Премьера картины состоится во вторник, 23 июля. Авторы российского кино представят свою работу перед краевым театром драмы. Встреча запланирована на 21 час.

Поклонники отечественного кинематографа смогут пообщаться с продюсерами ленты Юрием Романовым и режиссером Кристиной Халдеевой. Кроме того, у них будет возможность сфотографироваться с российским Леонардо Ди Каприо.

Ранее стало известно о том, что двойнику Ди Каприо из Якутии платят за съемки по 100 тысяч рублей.