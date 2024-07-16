В Санкт-Петербурге учитель не сводил выпускников на «Алые паруса» и проиграл суд на 500 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге был осужден сотрудник лицея, который оскорбил своих учеников и не позволил им принять участие в «Алых парусах». Еще он пытался получить полмиллиона рублей в качестве компенсации за выговор.

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Разбирательство длилось несколько лет, но завершилось только сейчас. Известно, что преподаватель не стал получить билеты, а руководству сказал, что дети не хотят идти на праздник. Позднее мужчина пояснил, что выпускники просто не заслуживают похода на мероприятие.

Узнав об инциденте, ему сделали выговор, а он попытался его оспорить. Учителя уволили, а восстанавливать отказались даже в городском комитете по образованию.

Тогда он подал иск в суд на 500 тысяч рублей.

Поскольку привлекать работника к дисциплинарной ответственности и снимать ее может исключительно работодатель, суд отказал в удовлетворении требований бывшего педагога, пишет spb.mk.ru.

Ранее рассказывалось об увеличении прожиточного минимума сразу на три тысячи рублей.