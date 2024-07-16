На набережной Тюмени пожарят самый большой шашлык, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Жители Тюмени хотят побить рекорд в честь Дня города, сделав самый длинный шашлык в нашей стране. Об этом сообщили в мэрии.

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20 июля на набережной Туры планируется приготовить шашлык длиной 438 метров. Эта цифра — каждый год, прошедший от даты основания города.

Предыдущий рекорд принадлежит жителям Владивостока, где длина шашлыка составила 266 см.

Отмечается, что мероприятие посетит представитель Книги рекордов России для официального признания достижения, пишет snegir86.ru.

Ранее стало известно о том, что в Тюмени на концерте Басты парень на сцене сделал предложение своей невесте. Василий Вакуленко посоветовал невесте крепко подумать, но она согласилась сразу же.