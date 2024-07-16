Пассажирам поезда Санкт-Петербург — Сухум приходится терпеть жару +30 градусов

Пассажиры поезда Санкт-Петербург — Сухум испытывают невыносимую жару, температура в вагонах достигает более 30 градусов, кондиционеры и бойлеры для воды не функционируют.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Поезд № 479, следующий из Санкт-Петербурга в Сухум, превратился в настоящую печь из-за отсутствия надлежащего кондиционирования. Жаркое солнце нагрело вагоны до 31 градуса Цельсия, проветрить их практически невозможно, а бойлер для воды не работает. Сегодня температура воздуха будет выше 30 градусов, что может привести к тому, что поезд разогреется почти до 50 градусов. В таких условиях у людей со слабым здоровьем могут начаться обмороки.

По словам пассажиров, ужасные условия в поезде № 479 наблюдаются в течение последних двух лет. До этого все работало должным образом. Сейчас окна можно открыть только в тех вагонах, где нет кондиционеров, а там, где они есть, аппараты часто не работают. Пассажиры страдают от жары, духоты и неприятных запахов, исходящих из уборной.

Ранее рассказывалось о гигантской очереди из туристов на границе с Абхазией.

По материалам Telegram-канала Readovka.