В Свердловской области заметили кошку с «крыльями»

Жители Свердловской области заметили на улице необычную кошку с отростками, напоминающими крылья.
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По словам очевидцев, эти странные образования могут быть результатом генетической мутации. Однако не исключено, что это колтуны из шерсти или признак заболевания.
Необычное животное было замечено в Артемовском. Местные жители сначала хотели просто погладить кошку, но она испугалась и начала убегать, и только тогда у нее были замечены эти отростки.
Кот. Фото: скриншот Telegram-канала «Егоршинские вести из Артемовского».
Ранее владельцев животных предостерегли от желания побрить питомца в жару. Оказывается, это пагубно может сказаться на его здоровье, поэтому не стоит так помогать своим кошкам и собакам.
По материалам Telegram-канала «Егоршинские вести из Артемовского».
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