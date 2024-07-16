В Свердловской области заметили кошку с «крыльями»

Кот. Фото Global Look Press

Местные жители не сразу разглядели такую особенность.

Жители Свердловской области заметили на улице необычную кошку с отростками, напоминающими крылья.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

По словам очевидцев, эти странные образования могут быть результатом генетической мутации. Однако не исключено, что это колтуны из шерсти или признак заболевания.

Необычное животное было замечено в Артемовском. Местные жители сначала хотели просто погладить кошку, но она испугалась и начала убегать, и только тогда у нее были замечены эти отростки.

Кот. Фото: скриншот Telegram-канала «Егоршинские вести из Артемовского».

Ранее владельцев животных предостерегли от желания побрить питомца в жару. Оказывается, это пагубно может сказаться на его здоровье, поэтому не стоит так помогать своим кошкам и собакам.

По материалам Telegram-канала «Егоршинские вести из Артемовского».

Читайте также:

Читайте также