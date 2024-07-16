В Свердловской области заметили кошку с «крыльями»

Жители Свердловской области заметили на улице необычную кошку с отростками, напоминающими крылья.

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По словам очевидцев, эти странные образования могут быть результатом генетической мутации. Однако не исключено, что это колтуны из шерсти или признак заболевания.

Необычное животное было замечено в Артемовском. Местные жители сначала хотели просто погладить кошку, но она испугалась и начала убегать, и только тогда у нее были замечены эти отростки.