В Омске судебные приставы повесили на 8-летнюю девочку долги в 700 тысяч рублей

В Омской области на 8-летнюю девочку повесили 700 тысяч рублей долгов, когда ее мама сделала аккаунт на «Госуслугах».

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После подтверждения аккаунта документами приставы из разных регионов начали присылать уведомления о задолженностях. Всего было 34 — на 700 тысяч рублей.

В Минцифры рассказали, что долговые базы ФССП привязаны к аккаунту «Госуслуг», но сбоев в работе не было.

Через некоторое время оказалось, что инцидент связан с ошибкой в белгородском отделении ФССП. Однако проблему быстро решить не удалось. Матери девочки пришлось обратиться в правоохранительные органы, пишет Telegram-канал «Сапа».

В пресс-службе платформы «Дневник.ру» изданию Teleprogramma.pro дали комментарий по произошедшему инциденту.

«При регистрации в «Дневник.ру» женщина не могла получить никаких штрафов. В нашей системе такой функции не предусмотрено. «Дневник.ру» — это образовательная платформа. Регистрация женщины именно в «Дневник.ру» никак не связана с произошедшим с ней инцидентом», — пояснили специалисты.

Ранее стало известно о том, что жителя Омска оштрафовали на миллион рублей за неправильное потребление газа.