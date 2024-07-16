В Приморском крае начался короткий сезон цветения лотосов

В Приморье начался сезон цветения великолепных лотосов. Каждый год в этот период сюда приезжают жители других регионов России, чтобы насладиться этим зрелищем.

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Цветы можно увидеть в более чем тридцати местах края. Те, кто хочет посетить Приморье, чтобы увидеть это прекрасное явление, должны поторопиться, поскольку период цветения непродолжителен.

Лотосы начали расцветать в Горных Ключах, на озере Ханка, в Яковлевке и на других водоемах региона.

Важно помнить, что лотосы внесены в Красную книгу России, поэтому их нельзя срывать и вывозить, пишет rg.ru.

Ранее стало известно местечко в Приморском крае, которое называют «русскими Мальдивами». Там светлый чистый песок и лазурная вода.