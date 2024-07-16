Сибиряков удивил долгожданный отдых в Таиланде на «пятизвездочной стройке»

Жители Новосибирска были шокированы, узнав, где им придется жить в Таиланде. Они мечтали об отдыхе на Пхукете, но не ожидали, что им продадут тур с проживанием в недостроенном отеле.

Сибиряки приобрели тур в Таиланд стоимостью более четырехсот тысяч рублей и выбрали для проживания пятизвездочный отель. Система бронирования предусматривала только количество звезд, а конкретное место проживания стало известно только по прибытии.

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Пострадавшая туристка рассказала журналистам, что вместо пятизвездочного Wyndham Garden Naithon Phuket она оказалась на стройке. По ее словам, в отеле не было ни бассейна, ни холла, ни территории. Более того, каждое утро им приходилось просыпаться вместе с началом строительных работ.

Многие для летнего путешествия выбирают Краснодарский край, а потом едут в Абхазию. Это будет заметно дешевле, но и в этом случае у туристов возникают проблемы, о которых стало известно ранее.

По материалам Telegram-канал Shot.